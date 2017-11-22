PornHub откроет свой магазин одежды

Кроме брендированной коллекции нарядов в бутике на Вустер-стрит в Нью-Йорке будут предложены книги, аксессуары и сувениры.

Порноресурс PornHub на месяц откроет в Сохо, одном из районов Нью-Йорка, свой первый бутик, сообщает Hypebeast.

Кроме брендированной коллекции нарядов в магазине на Вустер-стрит будут предложены книги, аксессуары и сувениры. На церемонии открытия будут присутствовать сотрудничающие с сайтом порноактрисы, в том числе Аса Акира и Дэни Дэниелс. Планируется, что бутик проработает месяц начиная с 24 ноября ("чёрной пятницы"). В дальнейшем руководство PornHub собирается открыть торговую точку в Милане.