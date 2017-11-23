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Опубликовано 23 ноября 2017, 03:58

Автобус с туристами из Тайваня опрокинулся у исландского города Вопнафьордур

Город Вопнафьордур на северо-востоке Исландии. Фото: &copy;&nbsp;Flickr/J&oacute;sep J&oacute;sepsson

Город Вопнафьордур на северо-востоке Исландии. Фото: © Flickr/Jósep Jósepsson

Авария произошла из-за того, что из-за сильнейшего бурана водитель не заметил движущуюся впереди снегоуборочную машину.

Пять человек пострадали при опрокидывании туристического автобуса в кювет на северо-востоке Исландии. Как сообщает портал Iceland Magazine, один из раненых находится в тяжёлом состоянии.

Инцидент произошёл вечером 22 ноября в районе города Вопнафьордур. Автобус с туристами из Тайваня двигался по кольцевому шоссе № 1, опоясывающему остров, вслед за снегоуборочной машиной. В условиях сильнейшего бурана и практически нулевой видимости его водитель не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение. От удара автобус выбросило с проезжей части, он упал в кювет и перевернулся.

На место выехали спасатели и бригады скорой помощи, однако сложные погодные условия помешали им быстро добраться до места аварии.

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Анатолий Кривцов
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