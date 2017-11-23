Москва заявила о своей непричастности к "попытке госпереворота" в Черногории

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал политическим заказом начавшийся в Черногории судебный процесс над организаторами "так называемой попытки госпереворота" в стране накануне парламентских выборов в октябре 2016 года. Об этом, как сообщают "Известия", он написал в письме председателю партии "Родина" Алексею Журавлёву.