Москва заявила о своей непричастности к "попытке госпереворота" в Черногории
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: ₽ РИА Новости/Владимир Песня
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров усомнился в адекватности проведённого расследования.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал политическим заказом начавшийся в Черногории судебный процесс над организаторами "так называемой попытки госпереворота" в стране накануне парламентских выборов в октябре 2016 года. Об этом, как сообщают "Известия", он написал в письме председателю партии "Родина" Алексею Журавлёву.
— Судебный процесс, фигурантами которого выступают лидеры черногорской оппозиции, а также российские граждане Э. Шишмаков и В. Попов, носит явно выраженный характер "политического заказа", цель которого — дискредитировать оппозиционные силы страны, подорвать доверие черногорцев к России", — приводят текст письма "Известия".
По мнению Лаврова, "результаты работы черногорских следователей демонстрируют абсурдность и несостоятельность предъявленных обвинений", а вбросы "о русском следе" вызывают сомнения в адекватности проведённого расследования.