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Опубликовано 23 ноября 2017, 13:52

Авторы Dota 2 изменили систему подбора матчей

Фото &copy; Alpha Coders

Фото © Alpha Coders

Разработчики выпустили обещанное обновление для популярной многопользовательской игры.

Valve выпустила обновление для Dota 2. Разработчики изменили рейтинговую систему.

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Теперь в Dota 2 используется новая система по подбору матчей

Фото © Alpha Coders

Теперь после прохождения калибровки из 10 игр, основанной на старом рейтинге MMR, игроков будут распределять на семь рангов. В каждом из них есть пять уровней.

На обновлённые показатели рейтинга будут влиять не только одиночные игры, но и групповые. При этом у одиночных будет больше влияния.

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Сергей Сурепин
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