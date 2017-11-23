Авторы Dota 2 изменили систему подбора матчей
Фото © Alpha Coders
Разработчики выпустили обещанное обновление для популярной многопользовательской игры.
Valve выпустила обновление для Dota 2. Разработчики изменили рейтинговую систему.
Теперь в Dota 2 используется новая система по подбору матчей
Фото © Alpha Coders
Теперь после прохождения калибровки из 10 игр, основанной на старом рейтинге MMR, игроков будут распределять на семь рангов. В каждом из них есть пять уровней.
На обновлённые показатели рейтинга будут влиять не только одиночные игры, но и групповые. При этом у одиночных будет больше влияния.