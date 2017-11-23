Сюжетная кампания "Гвинта" выйдет в 2018 году
Фото © CD Projekt
Разработчики из польской команды CD Projekt перенесли выход сюжетной составляющей карточной игры.
Сюжетная кампания коллекционной карточной игры "Гвинт" должна была выйти в этом году. Однако разработчики из польской студии CD Projekt перенесли релиз на 2018 год.
Релиз сюжетной кампании "Гвинта" перенесли на 2018 год
Фото © CD Projekt
Команде пришлось пойти на этот шаг, так как разработчики решили сделать сюжетный режим масштабнее. В связи с этим им понадобится больше времени.
Предварительное название сюжетного режима — Thronebreaker. Его продолжительность — 15 часов.