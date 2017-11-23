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Регион
Опубликовано 23 ноября 2017, 13:25

Сюжетная кампания "Гвинта" выйдет в 2018 году

Фото &copy; CD Projekt

Фото © CD Projekt

Разработчики из польской команды CD Projekt перенесли выход сюжетной составляющей карточной игры.

Сюжетная кампания коллекционной карточной игры "Гвинт" должна была выйти в этом году. Однако разработчики из польской студии CD Projekt перенесли релиз на 2018 год.

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Релиз сюжетной кампании "Гвинта" перенесли на 2018 год

Фото © CD Projekt

Команде пришлось пойти на этот шаг, так как разработчики решили сделать сюжетный режим масштабнее. В связи с этим им понадобится больше времени.

Предварительное название сюжетного режима — Thronebreaker. Его продолжительность — 15 часов.

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Сергей Сурепин
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