Сюжетная кампания "Гвинта" выйдет в 2018 году

Сюжетная кампания коллекционной карточной игры "Гвинт" должна была выйти в этом году. Однако разработчики из польской студии CD Projekt перенесли релиз на 2018 год.

Команде пришлось пойти на этот шаг, так как разработчики решили сделать сюжетный режим масштабнее. В связи с этим им понадобится больше времени.