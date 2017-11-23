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Опубликовано 23 ноября 2017, 12:55

Wolfenstein 2: The New Colossus получила пробную версию

Фото &copy; MachineGames

Фото © MachineGames

Сейчас всем желающим пользователям доступен только первый уровень популярного шутера.

Студия MachineGames выпустила пробную версию Wolfenstein 2: The New Colossus. Начиная с 22 ноября все игроки могут бесплатно скачать игру.

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Вышла пробная версия Wolfenstein 2: The New Colossus

Фото © MachineGames

Пробная версия доступна на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Пользователям доступен первый уровень.

После покупки игры весь прогресс и сохранения будут перенесены в полную версию.

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Сергей Сурепин
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