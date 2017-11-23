Wolfenstein 2: The New Colossus получила пробную версию

Сейчас всем желающим пользователям доступен только первый уровень популярного шутера.

Студия MachineGames выпустила пробную версию Wolfenstein 2: The New Colossus. Начиная с 22 ноября все игроки могут бесплатно скачать игру.

Вышла пробная версия Wolfenstein 2: The New Colossus Фото © MachineGames

Пробная версия доступна на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Пользователям доступен первый уровень.