В Steam началась осенняя распродажа

Valve объявила о запуске традиционно осенней распродажи в Steam. Сервис цифровой дистрибуции приурочил распродажу к "Чёрной пятнице" и "Цифровому понедельнику".

Каждый день с 22 по 28 ноября в каталоге Steam будут появляться новые предложения. Сейчас со скидкой 50–70% продаются игры серии Fallout, а на Resident Evil можно сэкономить 87% от начальной стоимости.