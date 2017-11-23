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Опубликовано 23 ноября 2017, 12:34

В Steam началась осенняя распродажа

Фото &copy; Valve

Фото © Valve

Магазин цифровой дистрибуции уже традиционно предлагает приобрести популярные игры по выгодной цене.

Valve объявила о запуске традиционно осенней распродажи в Steam. Сервис цифровой дистрибуции приурочил распродажу к "Чёрной пятнице" и "Цифровому понедельнику".

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Steam проводит осеннюю распродажу

Фото © Valve

Каждый день с 22 по 28 ноября в каталоге Steam будут появляться новые предложения. Сейчас со скидкой 50–70% продаются игры серии Fallout, а на Resident Evil можно сэкономить 87% от начальной стоимости.

Вместе с этим пользователи могут выбрать номинантов второй Премии Steam. Победителей определят в январе 2018 года.

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Сергей Сурепин
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