В Steam началась осенняя распродажа
Фото © Valve
Магазин цифровой дистрибуции уже традиционно предлагает приобрести популярные игры по выгодной цене.
Valve объявила о запуске традиционно осенней распродажи в Steam. Сервис цифровой дистрибуции приурочил распродажу к "Чёрной пятнице" и "Цифровому понедельнику".
Steam проводит осеннюю распродажу
Фото © Valve
Каждый день с 22 по 28 ноября в каталоге Steam будут появляться новые предложения. Сейчас со скидкой 50–70% продаются игры серии Fallout, а на Resident Evil можно сэкономить 87% от начальной стоимости.
Вместе с этим пользователи могут выбрать номинантов второй Премии Steam. Победителей определят в январе 2018 года.