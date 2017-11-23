Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 ноября 2017, 12:11

Авторы GT Sport анонсировали бесплатное обновление

Разработчики решили прислушаться к игрокам, критиковавшим автомобильный симулятор за спорный сюжетный режим.

Фото &copy; Polyphony Digital

Фото © Polyphony Digital

Студия Polyphony Digital анонсировала бесплатное обновление для GT Sport. Игра получит кампанию в духе предыдущих частей серии.

image

В GT Sport с бесплатным обновлением появится кампания в духе предыдущих частей серии

Фото © Polyphony Digital

Уже 27 ноября в GT Sport появятся три автомобиля, а кампанию можно будет проходить без подключения к Сети. При этом в декабре игроки получат доступ к новому одиночному режиму GT League.

Напомним, Gran Turismo Sport вышла 18 октября на PlayStation 4.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • sony
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar