Авторы GT Sport анонсировали бесплатное обновление
Разработчики решили прислушаться к игрокам, критиковавшим автомобильный симулятор за спорный сюжетный режим.
Фото © Polyphony Digital
Студия Polyphony Digital анонсировала бесплатное обновление для GT Sport. Игра получит кампанию в духе предыдущих частей серии.
В GT Sport с бесплатным обновлением появится кампания в духе предыдущих частей серии
Фото © Polyphony Digital
Уже 27 ноября в GT Sport появятся три автомобиля, а кампанию можно будет проходить без подключения к Сети. При этом в декабре игроки получат доступ к новому одиночному режиму GT League.
Напомним, Gran Turismo Sport вышла 18 октября на PlayStation 4.