"Самозванцы в чужой квартире". Шаманов — о планах США оставить войска в Сирии

По мнению депутата Госдумы, постконфликтное налаживание ситуации в регионе, кроме прочих сторонних факторов, зависит от непредсказуемого поведения американцев.

Намерение США сохранить присутствие своих войск на севере Сирии после разгрома террористов — это "хамство высшей категории", заявил глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

— Это, если сказать бытовым языком, хамство высшей категории. Это самозванцы в чужой квартире, — сказал Шаманов в ходе общения с журналистами.

Он также выразил мнение, что весь дальнейший процесс постконфликтного урегулирования в Сирии будет зависеть от многих сторонних факторов, но главный среди них — непредсказуемое поведение американцев.

По данным американских СМИ, США не планируют покидать Сирию после победы над группировкой ИГИЛ* и собираются установить новые управленческие структуры, не имеющие отношения к Дамаску.