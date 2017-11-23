Госдума во втором чтении одобрила поправку о телефонных террористах

Отмечается, что волна сообщений о минированиях затронула 75 регионов, но ни одно из них не подтвердилось.

Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили поправку к закону о телефонных террористах. Согласно документу, звонки злоумышленников могут блокироваться по требованию полиции или Роскомнадзора.

Согласно поправке, оператор связи обязан будет передать номер абонента, с которого поступают угрозы. Кроме того, если последует запрос от правоохранителей или Роскомнадзора, то номер должен быть заблокирован по их требованию.

Отмечается, что запрос может быть направлен в том случае, если в течение 15 суток не получится подтвердить персональные данные абонента.