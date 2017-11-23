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Регион
Опубликовано 23 ноября 2017, 11:42

Госдума во втором чтении одобрила поправку о телефонных террористах

Фото: &copy; РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Отмечается, что волна сообщений о минированиях затронула 75 регионов, но ни одно из них не подтвердилось.

Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили поправку к закону о телефонных террористах. Согласно документу, звонки злоумышленников могут блокироваться по требованию полиции или Роскомнадзора.

Согласно поправке, оператор связи обязан будет передать номер абонента, с которого поступают угрозы. Кроме того, если последует запрос от правоохранителей или Роскомнадзора, то номер должен быть заблокирован по их требованию.

Отмечается, что запрос может быть направлен в том случае, если в течение 15 суток не получится подтвердить персональные данные абонента.

Как уже сообщал Лайф, волна телефонного терроризма началась в России ещё 11 сентября. Ни одно из поступивших сообщений не подтвердилось. По данным ФСБ, волна ложных минирований затронула 75 регионов РФ.

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Янковская Ольга
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