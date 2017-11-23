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Опубликовано 23 ноября 2017, 14:34

Авторы Destiny 2 назвали подробности будущего дополнения

Вместе с этим разработчики популярного шутера анонсировали следующие нововведения в игре.

Фото &copy; Activision

Фото © Activision

Bungie рассказала подробности будущего дополнения к Destiny 2. Новый контент будет доступен после выхода Curse of Osiris.

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В Bungie рассказали о "случайных" элементах в DLC для Destiny 2

Фото © Activision

Разработчики хотят провести публичное мероприятие на новой локации — планете Меркурий. Участники получат награды за участие в этом ивенте.

Также в игре появится локация под названием Infinite Forest. В ней будут меняться не только некоторые участки, но и типы врагов.

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Сергей Сурепин
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