Авторы Destiny 2 назвали подробности будущего дополнения
Вместе с этим разработчики популярного шутера анонсировали следующие нововведения в игре.
Фото © Activision
Bungie рассказала подробности будущего дополнения к Destiny 2. Новый контент будет доступен после выхода Curse of Osiris.
В Bungie рассказали о "случайных" элементах в DLC для Destiny 2
Фото © Activision
Разработчики хотят провести публичное мероприятие на новой локации — планете Меркурий. Участники получат награды за участие в этом ивенте.
Также в игре появится локация под названием Infinite Forest. В ней будут меняться не только некоторые участки, но и типы врагов.