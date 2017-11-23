Авторы Destiny 2 назвали подробности будущего дополнения

В Bungie рассказали о "случайных" элементах в DLC для Destiny 2

Разработчики хотят провести публичное мероприятие на новой локации — планете Меркурий. Участники получат награды за участие в этом ивенте.

Также в игре появится локация под названием Infinite Forest. В ней будут меняться не только некоторые участки, но и типы врагов.