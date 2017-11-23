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Регион
Опубликовано 23 ноября 2017, 14:14

Hellblade: Senua's Sacrifice вышла на окупаемость

Игру уже приобрело более полумиллиона человек. Больше трети продаж приходится на Steam.

Фото &copy;&nbsp;Ninja Theory

Фото © Ninja Theory

Студия Ninja Theory рассказала, что Hellblade: Senua's Sacrifice разошлась полумиллионным тиражом. По словам создателей, за три месяца после релиза игра принесла около 13 миллионов долларов.

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Hellblade: Senua's Sacrifice разошлась полумиллионным тиражом и вышла на окупаемость

Фото © Ninja Theory

Примерно равное число от 500 тысяч проданных копий приходится на ПК и PlayStation 4. Более трети проданных копий Hellblade: Senua's Sacrifice приходится на Steam.

Разработчики заявили, что игра уже вышла на окупаемость.

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Сергей Сурепин
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