Hellblade: Senua's Sacrifice вышла на окупаемость
Игру уже приобрело более полумиллиона человек. Больше трети продаж приходится на Steam.
Фото © Ninja Theory
Студия Ninja Theory рассказала, что Hellblade: Senua's Sacrifice разошлась полумиллионным тиражом. По словам создателей, за три месяца после релиза игра принесла около 13 миллионов долларов.
Hellblade: Senua's Sacrifice разошлась полумиллионным тиражом и вышла на окупаемость
Фото © Ninja Theory
Примерно равное число от 500 тысяч проданных копий приходится на ПК и PlayStation 4. Более трети проданных копий Hellblade: Senua's Sacrifice приходится на Steam.
Разработчики заявили, что игра уже вышла на окупаемость.