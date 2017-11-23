Госдума запретила размещать рекламу на квитанциях ЖКХ

Законопроект был разработан в ответ на жалобы населения о чрезмерном количестве объявлений, напечатанных на платёжках.

Депутаты Госдумы приняли в окончательном третьем чтении закон, запрещающий печатать рекламу на оборотной стороне квитанций по квартплате.

— Эта реклама зачастую несёт в себе недостоверную, нечистоплотную информацию. С принятием закона мы положим этому конец. Дополнительно на платёжках допускается информация лишь о тарифах и поставщиках услуг, — объяснил депутат от ЛДПР Игорь Тарощин.

Ранее авторы законопроекта поясняли, что вносят запрет, так как важная информация о сумме оплаты и показания приборов "в целях экономии печатного места именно для размещения рекламы" печатается маленьким и совершенно нечитаемым шрифтом.

Отмечается, что в суде также признали такую рекламу "ненадлежащей и противоречащей правилам предоставления коммунальных услуг".