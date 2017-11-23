Tencent издаст PlayerUnknown's Battlegrounds в Китае

Китайская корпорация Tencent заключила эксклюзивную сделку со студией Bluehole, авторами PlayerUnknown's Battlegrounds. Благодаря этому сотрудничеству разработчики смогут открыть официальные серверы для китайских игроков.

Корпорация Tencent официально выпустит PlayerUnknown's Battlegrounds в Китае

Вместе с этим Tencent поможет команде бороться с мошенниками. Сейчас корпорация адаптирует шутер под китайский рынок, чтобы игра соответствовала требованиям местного правительства.