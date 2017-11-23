Tencent издаст PlayerUnknown's Battlegrounds в Китае
Крупная корпорация поможет многопользовательскому шутеру пройти государственную проверку.
Китайская корпорация Tencent заключила эксклюзивную сделку со студией Bluehole, авторами PlayerUnknown's Battlegrounds. Благодаря этому сотрудничеству разработчики смогут открыть официальные серверы для китайских игроков.
Корпорация Tencent официально выпустит PlayerUnknown's Battlegrounds в Китае
Вместе с этим Tencent поможет команде бороться с мошенниками. Сейчас корпорация адаптирует шутер под китайский рынок, чтобы игра соответствовала требованиям местного правительства.
Скорее всего, PlayerUnknown's Battlegrounds в Китае можно будет приобрести через сервис WePlay. Он принадлежит Tencent.