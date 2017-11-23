Речь идёт о лекарствах "Тамифлу" ("Осельтамивир"), "Ланинамивир" и "Реленза" ("Занамивир"), которые спровоцировали в прошлом году 54 подобных случая.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии намерено в кратчайшие сроки выпустить указания для медучреждений в связи с риском "странного поведения" среди пациентов, которое наблюдается после употребления лекарств от гриппа. По данным агентства Киодо, побочные эффекты среди болеющих гриппом, в основном детей и подростков, проявлялись в том, что человек начинал бегать или пытался выпрыгнуть из окна.

Из-за подобных рисков в связи с лекарством "Тамифлу" ("Осельтамивир") его уже несколько лет не прописывают подросткам в Японии, однако сейчас аналогичные побочные эффекты наблюдаются после употребления "Ланинамивира" и "Релензы" ("Занамивира").