Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 ноября 2017, 15:23

Авторы Need for Speed Payback рассказали об изменениях

Разработчики увеличили количество призовых очков, а также шанс выпадения улучшенных запчастей.

Фото &copy;&nbsp;Electronic Arts

Фото © Electronic Arts

Electronic Arts изменила систему прогресса Need for Speed Payback. Ранее разработчики столкнулись с критикой со стороны пользователей, которые негативно прокомментировали систему микроплатежей.

image

EA подробно рассказала об изменениях в системе прогресса Need for Speed Payback

Фото © Electronic Arts

В связи с этим команда увеличила количество очков репутации и денег за гонки. Также разработчики снизили время обновления запчастей в мастерских — с 30 до 10 минут.

В Electronic Arts рассказали, что теперь победители гонок Speedlist гарантированно будут получать новые запчасти, а в обычных гонках вероятность получения детали составляет 50%.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • electronicarts
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar