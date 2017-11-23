Авторы Need for Speed Payback рассказали об изменениях
Разработчики увеличили количество призовых очков, а также шанс выпадения улучшенных запчастей.
Фото © Electronic Arts
Electronic Arts изменила систему прогресса Need for Speed Payback. Ранее разработчики столкнулись с критикой со стороны пользователей, которые негативно прокомментировали систему микроплатежей.
EA подробно рассказала об изменениях в системе прогресса Need for Speed Payback
Фото © Electronic Arts
В связи с этим команда увеличила количество очков репутации и денег за гонки. Также разработчики снизили время обновления запчастей в мастерских — с 30 до 10 минут.
В Electronic Arts рассказали, что теперь победители гонок Speedlist гарантированно будут получать новые запчасти, а в обычных гонках вероятность получения детали составляет 50%.