В Steam изменили цену на Injustice 2

14 ноября Injustice 2 появилась в Steam. Издатель не установил региональную цену, поэтому базовая версия игры стоила 3199 рублей, а Ultimate Edition — 4999 рублей.

Такая высокая цена на файтинг оказалась ошибкой. Сейчас базовая версия игры стоит 1799 рублей. Издатель пока не принял решение о возмещении средств тем пользователям, которые купили игру по завышенной цене.