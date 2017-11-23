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Опубликовано 23 ноября 2017, 15:47

В Steam изменили цену на Injustice 2

Издатель Warner Bros. до сих пор испытывает проблемы, связанные с ценообразованием в России.

Фото: &copy; store.steampowered.com

Фото: © store.steampowered.com

14 ноября Injustice 2 появилась в Steam. Издатель не установил региональную цену, поэтому базовая версия игры стоила 3199 рублей, а Ultimate Edition — 4999 рублей.

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Warner Bros. откорректировала цену на Injustice 2 в Steam

Фото: © store.steampowered.com

Такая высокая цена на файтинг оказалась ошибкой. Сейчас базовая версия игры стоит 1799 рублей. Издатель пока не принял решение о возмещении средств тем пользователям, которые купили игру по завышенной цене.

Напомним, в магазине PlayStation игра сейчас стоит 1759 рублей, а в магазине Xbox — 1199 рублей.

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Сергей Сурепин
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