В Steam изменили цену на Injustice 2
Издатель Warner Bros. до сих пор испытывает проблемы, связанные с ценообразованием в России.
14 ноября Injustice 2 появилась в Steam. Издатель не установил региональную цену, поэтому базовая версия игры стоила 3199 рублей, а Ultimate Edition — 4999 рублей.
Warner Bros. откорректировала цену на Injustice 2 в Steam
Такая высокая цена на файтинг оказалась ошибкой. Сейчас базовая версия игры стоит 1799 рублей. Издатель пока не принял решение о возмещении средств тем пользователям, которые купили игру по завышенной цене.
Напомним, в магазине PlayStation игра сейчас стоит 1759 рублей, а в магазине Xbox — 1199 рублей.