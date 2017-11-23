Захарова назвала политизированным пожизненный приговор Ратко Младичу

Генерала признали виновным в геноциде, преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев войны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что пожизненный приговор, который вынесли экс-командиру армии боснийских сербов Ратко Младичу, является политизированным.

— Обвинительный приговор в отношении бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Республики Сербской господина Младича является продолжением политизированной и предвзятой линии, которая изначально доминировала в работе МТБЮ, — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что трибунал взял за основу "однобокую антисербскую трактовку трагических событий 90-х годов", которая также подрывает процесс восстановления доверия на Балканах.