В Госдуме отклонили проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

В отрицательном заключении на законопроект обращалось внимание, что в документе не определены источники, из которых должны выделяться средства.

Госдума на заседании отклонила законопроект, который предусматривал полное восстановление индексации пенсий всем работающим пенсионерам, внесённый в ноябре 2016 года депутатами от ЛДПР.

По словам одного из инициаторов, норма о приостановке индексации пенсий данной категории граждан появилась с 2016 года. По словам авторов законопроекта, число работающих пенсионеров сократилось.