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Регион
Опубликовано 23 ноября 2017, 17:14

В Госдуме отклонили проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Фото: &copy;РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: ©РИА Новости/Александр Кряжев

В отрицательном заключении на законопроект обращалось внимание, что в документе не определены источники, из которых должны выделяться средства.

Госдума на заседании отклонила законопроект, который предусматривал полное восстановление индексации пенсий всем работающим пенсионерам, внесённый в ноябре 2016 года депутатами от ЛДПР.

По словам одного из инициаторов, норма о приостановке индексации пенсий данной категории граждан появилась с 2016 года. По словам авторов законопроекта, число работающих пенсионеров сократилось.

Профильный Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов дал на законопроект отрицательное заключение. Как отмечалось, правительство, Комитет Совета Федерации по социальной политике и Счётная палата также не поддерживают эту идею из-за "отсутствия источников финансирования расходов на его реализацию", сообщает РИА "Новости". По словам инициаторов, на возвращение пенсий потребуется более 10 миллиардов рублей.

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Арина Демидова
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