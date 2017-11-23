Ловитесь, скидки, большие и маленькие!

Уже сегодня вечером стартует масштабная всероссийская онлайн-распродажа "Настоящая чёрная пятница" на realblackfriday.ru. Предполагается, что в акции примут участие ведущие ритейлеры и магазины, которые снизят цены на свои товары до 70%! Однако эксперты Всероссийского общества защиты прав потребителей предупреждают: не все распродажи одинаково полезны.

По итогам прошлогодней "чёрной пятницы" к юристам обратились сотни человек, которые посчитали себя обманутыми, отойдя от ажиотажа и вдумчиво сравнив цены во время распродажи и после. Выяснилось, что в целом ряде случаев на время "чёрной пятницы" цены специально завышались, чтобы предоставить покупателям якобы скидку. "Если вы хотите по-настоящему сэкономить, то начинайте отслеживать цену на интересующий товар за несколько недель до распродажи, — советует эксперт ОЗПП. — Тогда вы точно увидите, кто действительно делает скидку, а кто — пытается вас обмануть".

Но всё же в "чёрную пятницу" случаются действительно ценные находки! Например, в этом году к "Настоящей чёрной пятнице" присоединилась карта рассрочки "Халва" от "Совкомбанка", которая приготовила покупателям реальный подарок — семь месяцев рассрочки вместо обычных четырёх!

Фото: © REUTERS/Jim Young

"Сегодня популярность покупок в кредит или в рассрочку продолжает неуклонно расти, покупатели не хотят копить деньги и долго ждать момента приобретения нужного товара, а хотят получить его "здесь и сейчас", пользуясь всеми существующими возможностями банков и кредитной системы, — отметил Алексей Фёдоров, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), которая организовала "Настоящую чёрную пятницу". — В прошлом году акция привлекла более 1,3 млн покупателей по всей России, 70% которых пришли из регионов".

Так как же реально можно сэкономить с "Халвой"? К примеру, если вы хотите купить смартфон по цене 40 000 рублей в рассрочку не на распродаже, то ваш ежемесячный платёж составит примерно 10–13 тысяч рублей, но если вы купите тот же смартфон на распродаже во время "чёрной пятницы", то ежемесячный платёж снизится до 5,7–6,6 тысячи!

Среди партнёров карты "Халва" в "Настоящей чёрной пятнице" в этом году участвуют такие сети, как "M. Видео", "Пятёрочка", Kari, Hoff, "Ситилинк", Sunlight, "Юлмарт", "Снежная королева", Lamoda, "Дочки — сыночки" и другие. По данным АКИТ, доля товаров, приобретённых в кредит в онлайн-ритейле, увеличилась за последний год на 5% и на настоящий момент составляет порядка 34%. Самыми популярными товарами, которые покупают в рассрочку и в кредит, являются смартфоны стоимостью более 30 000 рублей и крупная бытовая техника — холодильники, плиты, стиральные машины.

Практически все интернет-магазины сейчас предлагают товары в кредит или в рассрочку, однако потребителю необходимо проходить процедуру одобрения операции банками.