"Чёрная пятница" с национальным колоритом

Вы же в курсе, допустим, что Росатом на сегодняшний день является лидером по числу возводимых блоков ядерных электростанций в мире? Не в курсе — теперь знайте. Мы вполне могли бы объявить 5%-ный дискаунт на новые контракты по возведению атомных электростанций на неделю, допустим. Мало 5%? А вы видели стоимость атомной электростанции? Отличная скидка, с руками оторвут.

Или вот наш дорогой Роскосмос теряет лидерство в числе коммерческих запусков и нужно срочно наверстывать упущенное. Делаем 10%-ный сейл на коммерческие запуски, с глубиной контрактов лет на пять и собираем сливки с космического рынка. Многие разработчики спутников ещё на этапе проектирования ищут через кого бы запустить своё творение на орбиту, мы бы вполне подошли. А Роскосмос через эти контракты получил бы длинные деньги.

Авиапромышленность наша дорогая, начнём с гражданской. Плохо продаётся SSJ-100, давайте и на него сделаем скидку, причём сдвоенную, на приобретение и на обслуживание. Плюс нужно поддерживать выход перспективного и во многом весьма опасного для конкурентов МС-21. Что может быть лучше, чем предложить его авиакомпаниям со скидками и потеснить наших извечных западных конкурентов?

У нас остро стоит вопрос развития Северного морского пути и Шёлкового пути. Давайте предложим скидки на железнодорожные перевозки и на проводку контейнеровозов, нефтяных и газовых танкеров по Северному ледовитому океану. Вряд ли кто-то будет против.

Наконец, последнее. Отечественное вооружение. Вряд ли в дополнительной рекламе нуждаются ракеты "Калибр", танки, бомбардировщики, штурмовики, истребители, малые корабли и дизель-электрические подводные лодки, системы ПВО и многое-многое другое. Реклама в Сирии работает на ура, наглядно показано, что русское оружие позволяет даже относительно небольшой стране эффективно отказываться от западной демократии. Небольшие промоскидки и бонусы (две по цене одной) — и от клиентуры со всех концов света отбоя не будет.