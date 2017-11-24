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Опубликовано 24 ноября 2017, 13:22

Sanctum 2 стала временно бесплатной

Сервис цифровой дистрибуции Humble Bundle объявил про очередную раздачу игры для ПК.

Фото &copy; Coffee Stain Studios

Фото © Coffee Stain Studios

Сервис Humble Bundle проводит очередную акцию. В этот раз бесплатной стала игра Sanctum 2.

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Sanctum 2 можно забрать бесплатно

Фото © Coffee Stain Studios

Активировать ключ можно в Steam. Сама же игра вышла в 2013 году на ПК, PlayStation 3 и Xbox 360.

Sanctum 2 выпустила студия Coffee Stain, известная по игре Goat Simulator. Первая часть была популярной: в сервисе Steam её скачали 300 тысяч человек.

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Сергей Сурепин
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