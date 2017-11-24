Sanctum 2 стала временно бесплатной

Сервис Humble Bundle проводит очередную акцию. В этот раз бесплатной стала игра Sanctum 2.

Sanctum 2 можно забрать бесплатно Фото © Coffee Stain Studios

Активировать ключ можно в Steam. Сама же игра вышла в 2013 году на ПК, PlayStation 3 и Xbox 360.