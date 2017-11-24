Sanctum 2 стала временно бесплатной
Сервис цифровой дистрибуции Humble Bundle объявил про очередную раздачу игры для ПК.
Фото © Coffee Stain Studios
Сервис Humble Bundle проводит очередную акцию. В этот раз бесплатной стала игра Sanctum 2.
Sanctum 2 можно забрать бесплатно
Фото © Coffee Stain Studios
Активировать ключ можно в Steam. Сама же игра вышла в 2013 году на ПК, PlayStation 3 и Xbox 360.
Sanctum 2 выпустила студия Coffee Stain, известная по игре Goat Simulator. Первая часть была популярной: в сервисе Steam её скачали 300 тысяч человек.