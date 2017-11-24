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Опубликовано 24 ноября 2017, 12:55

Авторы Total War ищут новых сотрудников

Фото &copy; SEGA

Фото © SEGA

Студия хочет нанять художника и дизайнеров для участия в самом большом проекте компании.

Студия Creative Assembly ищет сотрудников для создания крупного проекта в рамках новой серии. Разработчики известны по играм Alien: Isolation, Halo Wars 2 и серии Total War.

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Авторы Total War начали поиск разработчиков для "самого большого проекта в истории студии"

Фото © SEGA

Сейчас команда ищет старшего геймдизайнера, ведущего технического художника, а также ведущего системного дизайнера. Геймдизайнер будет отвечать за создание специальной программной платформы для игровой экономики, прогресса, различных таблиц лидеров, испытаний, а также всего мира и игровых ивентов.

Предполагается, что Creative Assembly хочет сделать многопользовательскую игру-сервис.

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Сергей Сурепин
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