Авторы Forza Horizon расширили штат
В студии Playground Games появилось 200 новых сотрудников. Теперь в компании работает 400 человек.
Фото © Microsoft Studios
В феврале студия Playground Games объявила об открытии второго офиса. Его сотрудники будут работать над экшен-RPG в открытом мире.
Авторы Forza Horizon наняли бывших разработчиков GTA V, Metal Gear Solid и Hellblade
Фото © Microsoft Studios
К новому игровому подразделению присоединился Шон Айстоун, ранее работавший в DICE и Kojima Productions. Также в команде работает Уилл Кеннеди — один из авторов Grand Theft Auto V.
Новый офис начнёт работу в городе Ройал-Лемингтон-Спа, Англия.