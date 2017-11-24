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Опубликовано 24 ноября 2017, 12:21

Авторы Forza Horizon расширили штат

В студии Playground Games появилось 200 новых сотрудников. Теперь в компании работает 400 человек.

Фото &copy; Microsoft Studios

Фото © Microsoft Studios

В феврале студия Playground Games объявила об открытии второго офиса. Его сотрудники будут работать над экшен-RPG в открытом мире.

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Авторы Forza Horizon наняли бывших разработчиков GTA V, Metal Gear Solid и Hellblade

Фото © Microsoft Studios

К новому игровому подразделению присоединился Шон Айстоун, ранее работавший в DICE и Kojima Productions. Также в команде работает Уилл Кеннеди — один из авторов Grand Theft Auto V.

Новый офис начнёт работу в городе Ройал-Лемингтон-Спа, Англия.

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Сергей Сурепин
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