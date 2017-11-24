Авторы Forza Horizon расширили штат

В феврале студия Playground Games объявила об открытии второго офиса. Его сотрудники будут работать над экшен-RPG в открытом мире.

К новому игровому подразделению присоединился Шон Айстоун, ранее работавший в DICE и Kojima Productions. Также в команде работает Уилл Кеннеди — один из авторов Grand Theft Auto V.