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Опубликовано 24 ноября 2017, 11:20

Владельцы Assassin's Creed: Origins жалуются на ухудшение графики

Фото &copy; Ubisoft Montreal

Фото © Ubisoft Montreal

Разработчики выпустили очередное обновление для ПК-версии игры, и у пользователей начались проблемы.

22 ноября Ubisoft выпустила очередное обновление для ПК-версии Assassin's Creed: Origins. После этого пользователи начали жаловаться на низкую детальность прорисовки.

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ПК-игроки пожаловались на ухудшение качества графики в Assassin's Creed: Origins

Фото © Ubisoft Montreal

Ранее с аналогичными проблемами столкнулись владельцы консолей, когда разработчики обновили игру. В Ubisoft заявили, что в следующем обновлении проблемы будут решены.

Сейчас владельцы ПК недовольны производительностью игры и регулярными зависаниями.

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Сергей Сурепин
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