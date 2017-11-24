Владельцы Assassin's Creed: Origins жалуются на ухудшение графики
Фото © Ubisoft Montreal
Разработчики выпустили очередное обновление для ПК-версии игры, и у пользователей начались проблемы.
22 ноября Ubisoft выпустила очередное обновление для ПК-версии Assassin's Creed: Origins. После этого пользователи начали жаловаться на низкую детальность прорисовки.
ПК-игроки пожаловались на ухудшение качества графики в Assassin's Creed: Origins
Фото © Ubisoft Montreal
Ранее с аналогичными проблемами столкнулись владельцы консолей, когда разработчики обновили игру. В Ubisoft заявили, что в следующем обновлении проблемы будут решены.
Сейчас владельцы ПК недовольны производительностью игры и регулярными зависаниями.