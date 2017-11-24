Кузнецова просит смягчить наказание ученику, взломавшему электронный дневник

Новосибирский 16-летний гимназист исправлял себе оценки, чтобы повысить успеваемость.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова направит ходатайство, согласно которому новосибирскому школьнику, исправлявшему оценки в электронном дневнике, нужно смягчить наказание.

— Какое решение суда будет, мы не знаем, со своей стороны будем максимально ходатайствовать, чтобы оно было как можно мягче. Всё-таки надо дать шанс ему исправиться, — сказала Кузнецова в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Лайф сообщал, что, по версии следствия, подросток весной прошлого года с помощью специальной компьютерной программы взломал логин и пароль администратора электронного журнала и в течение месяца исправлял плохие оценки на хорошие себе и своим друзьям.