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Регион
Опубликовано 24 ноября 2017, 09:39

Кузнецова просит смягчить наказание ученику, взломавшему электронный дневник

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Новосибирский 16-летний гимназист исправлял себе оценки, чтобы повысить успеваемость.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова направит ходатайство, согласно которому новосибирскому школьнику, исправлявшему оценки в электронном дневнике, нужно смягчить наказание.

— Какое решение суда будет, мы не знаем, со своей стороны будем максимально ходатайствовать, чтобы оно было как можно мягче. Всё-таки надо дать шанс ему исправиться, — сказала Кузнецова в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Лайф сообщал, что, по версии следствия, подросток весной прошлого года с помощью специальной компьютерной программы взломал логин и пароль администратора электронного журнала и в течение месяца исправлял плохие оценки на хорошие себе и своим друзьям.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлёкший модификацию компьютерной информации". Школьнику на тот момент было 16 лет, а сейчас он совершеннолетний. К уголовной ответственности его привлекли после достижения 18-летия.

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Арина Демидова
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