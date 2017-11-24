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Опубликовано 24 ноября 2017, 11:43

Акции создателей Angry Birds упали на 20%

Фото &copy; Flickr/Jeremy Waite

Фото © Flickr/Jeremy Waite

В октябре 2017 года компания вышла на биржу. Инвесторы остались недовольны квартальным отчётом.

Студия Rovio опубликовала финансовый отчёт за третий квартал 2017 года. Операционная прибыль компании составила 1,6 миллиона евро — это на 70% меньше результата 2016 года.

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Акции создателей Angry Birds упали на 20% после публикации квартального отчёта

Фото © Flickr/Jeremy Waite

Расходы компании на покупку пользователей увеличились на 308,7% до 22,2 миллиона евро. Выручка Rovio при этом выросла на 41% — до 70,7 миллиона.

По итогам девяти месяцев 2017 года операционная прибыль компании выросла на 75,1% год к году до 20,9 миллиона евро. Выручка увеличилась на 73,7% до 223,2 миллиона. После публикации отчёта стоимость акций разработчиков упала на 20%.

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Сергей Сурепин
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