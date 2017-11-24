Акции создателей Angry Birds упали на 20%
В октябре 2017 года компания вышла на биржу. Инвесторы остались недовольны квартальным отчётом.
Студия Rovio опубликовала финансовый отчёт за третий квартал 2017 года. Операционная прибыль компании составила 1,6 миллиона евро — это на 70% меньше результата 2016 года.
Акции создателей Angry Birds упали на 20% после публикации квартального отчёта
Расходы компании на покупку пользователей увеличились на 308,7% до 22,2 миллиона евро. Выручка Rovio при этом выросла на 41% — до 70,7 миллиона.
По итогам девяти месяцев 2017 года операционная прибыль компании выросла на 75,1% год к году до 20,9 миллиона евро. Выручка увеличилась на 73,7% до 223,2 миллиона. После публикации отчёта стоимость акций разработчиков упала на 20%.