В октябре 2017 года компания вышла на биржу. Инвесторы остались недовольны квартальным отчётом.

Студия Rovio опубликовала финансовый отчёт за третий квартал 2017 года. Операционная прибыль компании составила 1,6 миллиона евро — это на 70% меньше результата 2016 года.

Акции создателей Angry Birds упали на 20% после публикации квартального отчёта Фото © Flickr/Jeremy Waite

Расходы компании на покупку пользователей увеличились на 308,7% до 22,2 миллиона евро. Выручка Rovio при этом выросла на 41% — до 70,7 миллиона.