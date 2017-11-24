Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 ноября 2017, 07:19

Facebook поможет игроманам найти друг друга

Фото: &copy; Flickr/Dota 2 The International

Фото: © Flickr/Dota 2 The International

С помощью новой функции в соцсети можно будет найти себе друга на вечер и поиграть с ним в игры.

Крупнейшая мировая соцсеть тестирует функцию поиска товарищей для совместных игр. Нововведение появилось пока не у всех пользователей "Фейсбука", сообщает The Next Web.

Некоторые пользователи соцсети заметили новую кнопку рядом с окошком отправки сообщений — "Найти игроков". С помощью неё можно опубликовать пост с приглашением в игру, добавить хештег и картинку. По идее, люди, которые увидят ваше сообщение по хештегу, могут присоединиться к вам.

Нововведение стимулирует пользователей "Фейсбука" кооперироваться и знакомиться за настольными и командными играми. Например, в оффлайн-игре "Подземелья и драконы" или Pokemon GO, в которой не так давно появилась функция рейдов.

BannerImage
Андрей Ставицкий
  • Новости
  • Facebook
  • Игры
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar