Facebook поможет игроманам найти друг друга

С помощью новой функции в соцсети можно будет найти себе друга на вечер и поиграть с ним в игры.

Крупнейшая мировая соцсеть тестирует функцию поиска товарищей для совместных игр. Нововведение появилось пока не у всех пользователей "Фейсбука", сообщает The Next Web.

Некоторые пользователи соцсети заметили новую кнопку рядом с окошком отправки сообщений — "Найти игроков". С помощью неё можно опубликовать пост с приглашением в игру, добавить хештег и картинку. По идее, люди, которые увидят ваше сообщение по хештегу, могут присоединиться к вам.