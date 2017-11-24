"Чёрная пятница — 2017": где выгодно купить смартфоны, планшеты и прочие гаджеты

Изучать в эти дни сайты с весомыми скидками уже давно стало неблагодарным делом. Но что не сделаешь ради читателей. Редакция Лайфа изучила предложения и отобрала лучшие, по нашему мнению.

Что у нас? Чтобы проиллюстрировать тезис о сомнительных скидках во время "чёрной пятницы", рассмотрим предложения интернет-магазинов сотовых операторов. Чтобы привлечь внимание клиентов, большинство операторов ставят скидки на популярные флагманские модели, как принято на Западе. Например, МТС предлагает флагманский Samsung Galaxy S8 за 41990 рублей, а "Билайн" выставил iPhone 8 за 50990 рублей. Истина скрывается за парой запросов в Google — те же аппараты можно приобрести дешевле и без пресловутой скидки.

Впрочем, есть и исключения. "Мегафон" решил не устраивать цирка с конями и предложил хорошую скидку на смартфон HTC One A9s Cast Iron. Аппарат действительно обесценился до 9990 рублей и продаётся в салоне дешевле всех в России — "Яндекс. Маркет" не даст соврать. "Мы уже несколько лет участвуем в Black Friday и делаем это честно: у нас нет "магии больших скидок", "скидочного угара" и прочих маркетинговых приёмов", — заявил "Мегафон", и им хочется верить.

Беспроводная колонка JBL GO. Фото: © Harman International Industries

Оператор не обошёл стороной и крайне бюджетные аппараты. Например, на раскладушку для ностальгирующих Vertex S104 цена снижена с 2490 до 1590 рублей. В акции участвуют и аксессуары. Например, популярная беспроводная колонка JBL Charge3 Blue отдаётся за 7592 рубля (было 9490 рублей), а её более дешёвый собрат JBL GO скинул цену с 1549 до 1239 рублей.

Последний оператор "большой четвёрки", Tele2, предложил купить по скидке бюджетные смартфоны китайских и индийских производителей. Всё бы ничего, но девайсы от Micromax и Haier безнадёжно устарели и "чёрная пятница" от Tele2 выглядит как распродажа залежавшейся уценёнки в сельском магазине.

Смартфоны Huawei Honor 6X 32 Гбайт В аппарате Huawei реализованы все актуальные технологии рынка смартфонов, поэтому вы не будете белой вороной на фоне снобов с дорогими девайсами. Крупный дисплей, 3 Гбайт оперативной памяти, двойная камера и потрясающая автономность — всего за девять тысяч рублей. Купить за $150

HTC U11 Летняя модель HTC была отодвинута на задворки после выхода флагмана HTC U11 Plus. Это не значит, что она стала хуже, — просто взгляните на характеристики. Аппарат имеет качественный дисплей Quad HD, новейший чип Snapdragon 835, до 6 Гбайт оперативки и современную систему управления Edge Sense. Купить за $599 (было $649)

Samsung Galaxy S8 Флагманский смартфон корейцев даже спустя полгода остаётся оним из лучших аппаратов на рынке. Galaxy S8 получил дисплей с новым соотношением сторон, что делает его удобным устройством для потребления контента. Внутри у девайса мощное и сбалансированное железо, которое даст "прикурить" конкурентам даже спустя два–три года. Купить за $574 (было $724)

Ноутбуки HP Envy x360 HP Envy не позиционируется как игровой ноутбук, хотя уверенно потянет большинство современных шутеров и RPG. Главная особенность машины — мобильность. Девайс можно в мгновение ока превратить в планшет: сенсорный дисплей держится на шарнирах и откидывается назад. Купить за $619 (было $869)

Asus Chromebook В нашей стране о хромобуках — мобильных лэптопах на базе Chrome OS — широкому потребителю почти ничего не известно. Между тем Chromebook от Asus полностью стоит своих денег. Это лёгкая, автономная и универсальная машина для повседневной работы с ярким дисплеем, оснащённым тачскрином. Купить за $249 (было $299)

Razer Blade Stealth. Фото: © flickr / BTNHD Production

Razer Blade Stealth Производительный ноутбук для геймеров от одного из главных производителей игровых гаджетов. Цена всё ещё высока, хотя за эти деньги вы получите мощный процессор Intel i7, 16 Гбайт оперативной памяти и SSD-накопитель на 512 Гбайт. Ко всему прочему, Razer Blade Stealth — один из самых компактных геймерских лэптопов на рынке. Купить за $1249 (было $1599)

Прочее

Bluetooth-наушники Sennheiser HD 4.40 В сторону беспроводных наушников постепенно начинают засматриваться искушённые аудиофилы. Sennheiser HD 4.40, качественный гаджет от производителя с мировым именем, обеспечивает надёжную посадку гарнитуры на голове, плотный звук и суточную автономность. Купить за $99 (было $149)

Дрон DJI Spark. Фото: © flickr / Aaron Yoo