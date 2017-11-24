Госдума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2018 год

Госдума приняла в III чтении закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов. Об этом сообщает ТАСС.

Доходы российского бюджета в 2018 году составят 15,26 триллиона рублей, в 2019 году — 15,55 триллиона, а к 2020 году, как ожидается, они составят 16,3 триллиона. При этом расходы в 2018 году, согласно планам, составят 16,53 триллиона рублей, годом позже — 16,4 триллиона рублей. В 2020 году, как прогнозируется, — 17,155 триллиона рублей.