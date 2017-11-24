В Госдуме предложили признать McDonald's и KFC иноагентами

По мнению Бориса Чернышова, рестораны фастфуда и их "агрессивная реклама" прививают россиянам нездоровый образ жизни.

Депутат Госдумы Борис Чернышов предлагает признать McDonald's, KFC и другие иностранные сети ресторанов фастфуда в России иностранными агентами, а рекламу их блюд маркировать как "продукцию иностранного агента". Письма с данной инициативой парламентарий направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой и руководителю Роскомнадзора Александру Жарову.

— Идеология фастфуда — борьба со здоровым образом жизни. Мы едим не свою еду, — приводит RT слова Чернышова, который также подчеркнул, что при готовке этой пищи используются вредные компоненты, что ведёт к различным болезням.

Ещё одним негативным фактором является то, что деньги, оставляемые в фастфудах, уходят за границу. В совокупности же всё это наносит существенный ущерб россиянам.

— В связи с этим я требую признать McDonald's в России и прочие сети фастфуда иностранными агентами, — отметил депутат.