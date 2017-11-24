"Тамагочи" выйдет на мобильных устройствах
Издатель Bandai Namco готовит к релизу условно-бесплатную игру для устройств на iOS и Android.
Bandai Namco отмечает 20-летие игры "Тамагочи". Издатель не только вернул в магазины обновлённую версию устройства, но и анонсировал новое мобильное приложение.
"Тамагочи" для мобильных устройств выйдет в 2018 году
Игра получит название My Tamagotchi Forever. Её главное нововведение — город Таматаун, в нём будут обитать все виртуальные питомцы.
Приложение будет поддерживать дополненную реальность. Релиз ожидается в 2018 году.