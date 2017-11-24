"Тамагочи" выйдет на мобильных устройствах

Издатель Bandai Namco готовит к релизу условно-бесплатную игру для устройств на iOS и Android.

Bandai Namco отмечает 20-летие игры "Тамагочи". Издатель не только вернул в магазины обновлённую версию устройства, но и анонсировал новое мобильное приложение.

"Тамагочи" для мобильных устройств выйдет в 2018 году Фото © Flickr/Vief Cakes

Игра получит название My Tamagotchi Forever. Её главное нововведение — город Таматаун, в нём будут обитать все виртуальные питомцы.