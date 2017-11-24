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Опубликовано 24 ноября 2017, 13:04

"Тамагочи" выйдет на мобильных устройствах

Фото &copy;&nbsp;Flickr/Vief Cakes

Фото © Flickr/Vief Cakes

Издатель Bandai Namco готовит к релизу условно-бесплатную игру для устройств на iOS и Android.

Bandai Namco отмечает 20-летие игры "Тамагочи". Издатель не только вернул в магазины обновлённую версию устройства, но и анонсировал новое мобильное приложение.

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"Тамагочи" для мобильных устройств выйдет в 2018 году

Фото © Flickr/Vief Cakes

Игра получит название My Tamagotchi Forever. Её главное нововведение — город Таматаун, в нём будут обитать все виртуальные питомцы.

Приложение будет поддерживать дополненную реальность. Релиз ожидается в 2018 году.

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Сергей Сурепин
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