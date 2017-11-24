Авторы Sea of Thieves проводят финальное тестирование

Студия Rare объявила о проведении финального тестирования Sea of Thieves. В связи с этим Microsoft выслала приглашения всем участникам инсайдерской программы.

Все участники программы должны подписать договор о неразглашении, а также быть старше 18 лет. Обычный аккаунт Xbox Live позволит сыграть в версию для Windows 10. Чтобы оценить Sea of Thieves на Xbox One понадобится подписка Xbox Live Gold.