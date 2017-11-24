Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 ноября 2017, 13:43

Авторы Sea of Thieves проводят финальное тестирование

Разработчики постепенно заканчивают с проведением подготовки к выходу многопользовательской игры.

Студия Rare объявила о проведении финального тестирования Sea of Thieves. В связи с этим Microsoft выслала приглашения всем участникам инсайдерской программы.

image

Microsoft приглашает на финальное тестирование Sea of Thieves участников инсайдерской программы

Фото: © Flickr/BagoGames

Все участники программы должны подписать договор о неразглашении, а также быть старше 18 лет. Обычный аккаунт Xbox Live позволит сыграть в версию для Windows 10. Чтобы оценить Sea of Thieves на Xbox One понадобится подписка Xbox Live Gold.

Выход игры ожидается в начале 2018 года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • microsoft
  • seaofthieves
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar