Авторы Sea of Thieves проводят финальное тестирование
Разработчики постепенно заканчивают с проведением подготовки к выходу многопользовательской игры.
Студия Rare объявила о проведении финального тестирования Sea of Thieves. В связи с этим Microsoft выслала приглашения всем участникам инсайдерской программы.
Microsoft приглашает на финальное тестирование Sea of Thieves участников инсайдерской программы
Фото: © Flickr/BagoGames
Все участники программы должны подписать договор о неразглашении, а также быть старше 18 лет. Обычный аккаунт Xbox Live позволит сыграть в версию для Windows 10. Чтобы оценить Sea of Thieves на Xbox One понадобится подписка Xbox Live Gold.
Выход игры ожидается в начале 2018 года.