Фанат построил робота для игры в Star Wars: Battlefront 2

Игроку надоело самостоятельно добывать лутбоксы в игре, поэтому он делегировал эти обязанности.

Пользователь под псевдонимом lowberg создал робота, который время от времени нажимает на кнопки контроллера DualShock 4. Это необходимо, чтобы игрока не выкидывало из игры за бездействие.

Фанат создал робота для добычи лутбоксов в Star Wars: Battlefront 2 Фото: © Flickr/K putt

В итоге робот добывает лутбоксы вместо игрока. Его способностей достаточно, чтобы в конце матча получить хоть какое-то количество кредитов.