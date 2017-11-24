Destiny 2 занижает количество получаемого игроками опыта

О неправильно работающей системе сообщили активные игроки. Это вызвало негодование.

Пользователь под псевдонимом EnergiserX проверил заявления игроков Destiny 2 о том, что игра занижает количество получаемого опыта. На протяжении всей недели он записывал геймплей, а позже изучал полученные данные.

Destiny 2 занижает количество опыта, получаемого игроками, до 95% Фото: © Flickr/BagoGames

Игрок пришёл к выводу, что игра на самом деле масштабирует получаемый опыт. Чем быстрее игроки набирают его, тем больше Destiny 2 его снижает.