Destiny 2 занижает количество получаемого игроками опыта
О неправильно работающей системе сообщили активные игроки. Это вызвало негодование.
Пользователь под псевдонимом EnergiserX проверил заявления игроков Destiny 2 о том, что игра занижает количество получаемого опыта. На протяжении всей недели он записывал геймплей, а позже изучал полученные данные.
Destiny 2 занижает количество опыта, получаемого игроками, до 95%
Фото: © Flickr/BagoGames
Игрок пришёл к выводу, что игра на самом деле масштабирует получаемый опыт. Чем быстрее игроки набирают его, тем больше Destiny 2 его снижает.
В среднем игрок может терять около 50% опыта, но при активной игре рейтинг может снизиться на 95%.