Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 ноября 2017, 15:11

Destiny 2 занижает количество получаемого игроками опыта

О неправильно работающей системе сообщили активные игроки. Это вызвало негодование.

Пользователь под псевдонимом EnergiserX проверил заявления игроков Destiny 2 о том, что игра занижает количество получаемого опыта. На протяжении всей недели он записывал геймплей, а позже изучал полученные данные.

image

Destiny 2 занижает количество опыта, получаемого игроками, до 95%

Фото: © Flickr/BagoGames

Игрок пришёл к выводу, что игра на самом деле масштабирует получаемый опыт. Чем быстрее игроки набирают его, тем больше Destiny 2 его снижает.

В среднем игрок может терять около 50% опыта, но при активной игре рейтинг может снизиться на 95%.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • bungie
  • destiny2
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar