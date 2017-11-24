Дикие очереди и давки "чёрной пятницы" — видео
По всему миру начались глобальные предрождественские распродажи. Купить товар можно едва ли не с 90%-й скидкой. Люди выстраиваются в очереди за ночь до того, как магазины откроют двери. А потом бурным потоком врываются и сметают с полок всё...
Впервые американцы планируют потратить больше денег в Интернете, чем в магазинах в эту "чёрную пятницу". Такие данные опубликовали специалисты компании Deloitte по итогам опроса 4000 граждан США. Однако это не спасает от традиционных толп.
Эль-Сальвадор
Девушки устроили погром, например, из-за дезодоранта за $3,99 и зубной пасты за $0,99.
Теннесси, США
Чтобы войти в места Best Buy (например, в Джонсон-Сити, штат Теннесси), надо еще увидеть вход.
Техас
Более 800 покупателей выстраиваясь в очередь, чтобы попасть в магазин в Ирвинге, штат Техас.
800+ Shoppers lined up outside of Best Buy in Irving. #BlackFriday pic.twitter.com/9FkEAupCkk— Omair Siddiqi (@omair_siddiqi) 23 ноября 2017 г.
И ещё о распродажах
Xhosas and #BlackFriday just wanna thank a person who took this video pic.twitter.com/WHWBKd9Juk— innluu (@innluu) 24 ноября 2017 г.
Madness when u see people jumping over the other coz of the shopping deals. #BlackFriday2017 pic.twitter.com/b4AFjO2whI— Kalimba Vinci (@vincent_kalimba) 24 ноября 2017 г.
This is almost sad...#BlackFriday2017 #BlackFridayFit #blackfriday #gameblackfriday #ridiculous #madness pic.twitter.com/Xxp36ESDIh— Lyle van der Merwe (@OriginalVanMan) 24 ноября 2017 г.
Тем временем Великобритания
People in the US battering eachother over things they don't need.— Stephen Patten (@StevePatten) 24 ноября 2017 г.
Meanwhile in the UK....#BlackFriday pic.twitter.com/LkAYeA3YVr