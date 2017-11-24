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Регион
Опубликовано 24 ноября 2017, 15:43

Дикие очереди и давки "чёрной пятницы" — видео

По всему миру начались глобальные предрождественские распродажи. Купить товар можно едва ли не с 90%-й скидкой. Люди выстраиваются в очереди за ночь до того, как магазины откроют двери. А потом бурным потоком врываются и сметают с полок всё...

Впервые американцы планируют потратить больше денег в Интернете, чем в магазинах в эту "чёрную пятницу". Такие данные опубликовали специалисты компании Deloitte по итогам опроса 4000 граждан США. Однако это не спасает от традиционных толп.

Эль-Сальвадор

Девушки устроили погром, например, из-за дезодоранта за $3,99 и зубной пасты за $0,99.

Теннесси, США

Чтобы войти в места Best Buy (например, в Джонсон-Сити, штат Теннесси), надо еще увидеть вход.

Техас

Более 800 покупателей выстраиваясь в очередь, чтобы попасть в магазин в Ирвинге, штат Техас.

И ещё о распродажах

Тем временем Великобритания

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Алена Шаповалова
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