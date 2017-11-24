Церковь Швеции больше не считает Бога мужчиной
Церковь в Стокгольме. Фото: © РИА Новости / Neil Howard
Церковники внесли изменения в правила проведения служб и исключили оттуда слова "Он" и "Господь".
Церковь Швеции теперь будет применять гендерно-нейтральные слова в отношении Бога. Об этом сообщает AP.
Церковники внесли изменения в правила проведения служб и исключили оттуда слова "Он" и "Господь" (Lord). Использовать слово "Бог" (God) разрешается.
Решение приняли 23 ноября на собрании Церковного собора — высшего законодательного органа Церкви Швеции, который включает в себя 251 человека. Оно вступит в силу 20 мая, в день Святой Троицы. Глава Церкви Швеции архиепископ Уппсалы Антье Якелен сказала, что подобные предложения выносились на обсуждение ещё в 1986 году.
— С точки зрения теологии, мы можем утверждать, что Бог выше наших представлений о поле, так как он не человек, — заявила она.
Однако изменение в правилах пришлось по вкусу далеко не всем теологам страны. Профессор теологии Лундского университета Кристер Палмблад выразил мнение, что решение подрывает доктрину Святой Троицы и связь с другими христианскими церквями.
С октября 2005 года РПЦ приостановила сотрудничество с Церковью Швеции из-за решения последней благословлять гомосексуальные браки.