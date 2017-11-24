Церковь Швеции больше не считает Бога мужчиной

Церковники внесли изменения в правила проведения служб и исключили оттуда слова "Он" и "Господь".

Церковь Швеции теперь будет применять гендерно-нейтральные слова в отношении Бога. Об этом сообщает AP.

Церковники внесли изменения в правила проведения служб и исключили оттуда слова "Он" и "Господь" (Lord). Использовать слово "Бог" (God) разрешается.

Решение приняли 23 ноября на собрании Церковного собора — высшего законодательного органа Церкви Швеции, который включает в себя 251 человека. Оно вступит в силу 20 мая, в день Святой Троицы. Глава Церкви Швеции архиепископ Уппсалы Антье Якелен сказала, что подобные предложения выносились на обсуждение ещё в 1986 году.

— С точки зрения теологии, мы можем утверждать, что Бог выше наших представлений о поле, так как он не человек, — заявила она.

Однако изменение в правилах пришлось по вкусу далеко не всем теологам страны. Профессор теологии Лундского университета Кристер Палмблад выразил мнение, что решение подрывает доктрину Святой Троицы и связь с другими христианскими церквями.