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Регион
Опубликовано 24 ноября 2017, 19:36

Церковь Швеции больше не считает Бога мужчиной

Церковь в Стокгольме. Фото: &copy; РИА Новости /&nbsp;Neil Howard

Церковь в Стокгольме. Фото: © РИА Новости / Neil Howard

Церковники внесли изменения в правила проведения служб и исключили оттуда слова "Он" и "Господь".

Церковь Швеции теперь будет применять гендерно-нейтральные слова в отношении Бога. Об этом сообщает AP.

Церковники внесли изменения в правила проведения служб и исключили оттуда слова "Он" и "Господь" (Lord). Использовать слово "Бог" (God) разрешается.

Решение приняли 23 ноября на собрании Церковного собора — высшего законодательного органа Церкви Швеции, который включает в себя 251 человека. Оно вступит в силу 20 мая, в день Святой Троицы. Глава Церкви Швеции архиепископ Уппсалы Антье Якелен сказала, что подобные предложения выносились на обсуждение ещё в 1986 году.

— С точки зрения теологии, мы можем утверждать, что Бог выше наших представлений о поле, так как он не человек, — заявила она.

Однако изменение в правилах пришлось по вкусу далеко не всем теологам страны. Профессор теологии Лундского университета Кристер Палмблад выразил мнение, что решение подрывает доктрину Святой Троицы и связь с другими христианскими церквями.

С октября 2005 года РПЦ приостановила сотрудничество с Церковью Швеции из-за решения последней благословлять гомосексуальные браки.

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Анна Стрельцова
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