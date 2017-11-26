"Похотливый козёл" всего СССР. Как Михаил Калинин по балеринам ходил

Оглавление Любитель балерин Танцы на столе Попытка изнасилования Жена Лагеря Дети

Будущий формальный глава государства Михаил Иванович Калинин родился в 1875 году в деревне Верхняя Троица Тверской губернии в семье крестьян. В Петербург его забрал местный помещик-инженер Дмитрий Мордухай-Болтовский: ему нужен был смышлёный парнишка на побегушках. Уже позже Калинин устроился на завод и вступил в марксистский кружок. Со всеми вытекающими последствиями: аресты, ссылки, побеги. Революция вознесла Калинина до должности главы Комиссариата городских хозяйств Союза коммун Северной области и Петроградской трудовой коммуны.

В 1922 году он взял новую карьерную высоту — стал одним из председателей ЦИК СССР. Сталину Калинин был удобен во всех отношениях — беспрекословно подчинялся, что было важно в борьбе с Троцким и другими оппонентами. "Фигура совершенно бесцветная, декоративный "всероссийский староста", — так характеризовал Калинина в воспоминаниях личный секретарь Сталина Борис Бажанов, бежавший из СССР в 1928 году. — Здесь его терпели и совсем с ним не считались. Никогда он не имел никаких претензий ни на какую самостоятельность и всегда покорно шёл за тем, кто был у власти".

В истории образ милого старичка с бородкой, который был номинально руководителем страны, был увековечен в книгах, памятниках, названиях улиц. Правда, этот сусальный образ мало походил на реального Калинина. "Всесоюзного старосту" подозревали в изнасилованиях и убийстве. Кроме того, он спокойно отправил жену в лагеря.

Любитель балерин

Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Увлечение балеринами, певицами и другими представительницами творческих профессий было модно ещё с царских времён. Советские "сильные мира сего" ничем не уступали министрам начала XX века. Любовница Сталина Вера Давыдова в скандальной книге "Кремлёвские козлы. Исповедь любовницы Сталина" писала о пристрастии председателя ЦИК к танцовщицам.

Дело в том, что в 1922 году, едва Калинин вступил в должность председателя ВЦИК, ему поручили присматривать за работой Большого театра. По сути, он проверял качество постановок перед премьерами, на которые должно было прийти высшее партийное руководство.

По словам Давыдовой, он совмещал "приятное с полезным". Дело в том, что политику очень нравились балерины, а последние, зная об этом, не упускали своего шанса и постоянно с ним кокетничали.

— Михаил Иванович дарил им шоколад, импортное бельё, приглашал на ужин. В расчёте на подарки они не отказывали ему в маленьких вольностях и поцелуях в шейку, — писала Давыдова. Впрочем, одними поцелуями Калинин не ограничивался. Чему способствовали и чекисты: ГПУ, чтобы иметь на всякий случай компрометирующий материал на Калинина, систематически подсовывало ему молоденьких балерин. Да и сам он был не против.

Белла Уварова балерина

По её словам, был в биографии Калинина и один страшный инцидент. Так, политику в середине 1930-х понравилась некая 16-летняя Белла Уварова, танцовщица Большого театра. Девушка была, пожалуй, единственной, кто отказал политику. А вскоре после этого она пропала. Искать танцовщицу Большого, по легенде, начали только после обращения родителей. И нашли в одном из подмосковных лесов убитой. Вскоре выяснилось, что мать и отец девочки — иностранные шпионы. Плюс ко всему мать девочки якобы была переводчиком и знала несколько языков. Ну как тут без шпионства.

Правда, кое-что в этой истории всё же смущает. Имя Белла встречается не слишком часто, да ещё в Большом театре. Однако упоминаний о 16-летнем таланте нет нигде, кроме как в книгах "любовницы вождя".

Танцы на столе

То ли правда инцидент был, то ли слух о нём распространили для убедительности, однако главе ЦИК больше не отказывали. Танцовщицы безропотно ехали к нему и танцевали, по рассказам, на столе, обитом зелёным сукном (похожем на бильярдный). Очень уж политик фуэте любил.

К слову, за любовь к балеринам Сталин якобы прозвал Калинина похотливым всесоюзным козлом. Так его прозвищем было "всесоюзный дедушка" или "всесоюзный староста" после того, как в 1919 году Лев Троцкий назвал Калинина всероссийским старостой. Прозвище "дедушка" приклеилось из-за того, что Калинин выглядел значительно старше своих лет.

Попытка изнасилования

Фото: © РИА Новости/Иван Шагин

Всё та же фаворитка Сталина, Вера Давыдова, рассказывала одну историю.

— Пока мы ждали, Сталин рассказал следующее. Однажды с просьбой к Калинину из другого города приехала женщина. Увидев в коридоре её дочь, Калинин выполнил эту просьбу и предложил им пожить в Москве в гостинице "Метрополь". Однажды под предлогом экскурсии по Москве завёз дочь на свою дачу и изнасиловал её, — пишет Давыдова.

Девочке к тому моменту было 16. Как оказалось, это родственница маршала Александра Егорова. Неизвестно, связаны ли эти случаи, но самого Егорова расстреляли через год после описываемых событий, в 1939 году.

Слух о произошедшем, по легенде, дошёл и до Сталина. Он не стал ссылать или расстреливать Калинина. "Старосте" опять всё сошло с рук, но не его жене.

Жена

Михаил с женой Екатериной и сыном. Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости

Михаил Калинин и Екатерина Лорберг познакомились в 1905 году. Сама девушка была из бедной эстонской многодетной семьи. К моменту знакомства с Калининым, к 20 годам, она успела не один год поработать на фабрике, засветиться со своими революционными идеями и экстренно сбежать в Петербург.

В столице девушку приютила сторонница большевиков Татьяна Словатинская, даже помогла устроиться на текстильную фабрику. Правда, и оттуда эстонку уволили.

Она поселилась у Словатинской, помогала по хозяйству. Сама же революционерка с 1898 года выполняла различные партийные поручения, в том числе распространяла листовки и являлась хозяйкой конспирологической квартиры, где бывали в разное время и Ленин, и Сталин, и Калинин.

С последним Екатерина и познакомилась в 1905 году. Через несколько месяцев поженились. В 1908 году у Калининых родился первенец, Александр, а ещё через четыре года — две дочери, Юлия и Лидия.

Владимир Ленин и Михаил Калинин на съезде Российской коммунистической партии большевиков. Фото: © РИА Новости

В 1919 году, когда Калинина избрали председателем ВЦИК по рекомендации Ленина, семья поселилась в Москве. Наняли экономку — Александру Горчакову. По слухам, у Калинина с ней закрутился роман на глазах у жены. Та не выдержала и, взяв детей, уехала к его родителям "погостить". Несколько месяцев гостила, потом вернулась. А вот об экономке слышно больше не было.

Впрочем, супруга неоднократно отправлялась в различные регионы: то на Алтае прививала грамотность в 1924 году, то право на равенство ещё где-нибудь отстаивала. По слухам, это происходило не от желания бурной деятельности, а потому что муж уходил в очередной загул.

Лагеря

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

В 1938 году внезапно оказалось, что жена Калинина — "троцкистка" и контрреволюционерка. Екатерину осудили за шпионаж и дали 15 лет лагерей. По слухам, об истории с изнасилованием Калининым родственницы маршала узнал Сталин. А так как "методы обучения" у него были весьма своеобразные, в опалу попал совершенно не "староста", а его жена.

Калинин запретил всем детям общаться с матерью. Ослушалась только младшая дочь Лидия.

Сам же сподвижник Сталина в том же 1938 году был избран председателем Президиума Верховного Совета СССР. Эту должность он занимал до марта 1946 года, пока его окончательно не подкосила болезнь: у "всесоюзного старосты" выявили рак кишечника. Михаил Калинин скончался 3 июня 1946 года.

Из 15 лет лагерей Екатерина отсидела семь. После этого в 1945 году её освободили по личному приказу Сталина. Реабилитировали её уже после смерти вождя, в 1953-м. Она умерла в 1960 году.

Дети

Михаил Калинин с дочерью Юлией и внуками. Фото: © РИА Новости

Калинин был отцом пятерых детей: троих своих и двоих приёмных. Один из них скончался в младенчестве из-за болезни, поэтому во всех официальных биографиях значится, что у главы ЦИК было четверо детей.

Так, старший, Валериан, был усыновлён Калининым в 1906 году после свадьбы. Кто биологический отец мальчика, супруга так и не рассказала. О его жизни известно немногое: вместе с братом окончил Ленинградский политех, после чего жил на квартире у друга. В начале 30-х женился, в семье родился сын. Мальчик умер в трёхлетнем возрасте, в 1935 году, после чего у мужчины начались проблемы с психикой. В 1947-м он покончил с собой.

Александр Калинин родился в 1908 году в Верхней Троице, на родине отца. Окончил десятилетку, после этого поступил в Ленинградский политехнический институт на электромеханический факультет. После окончания вуза женился на дочери наркома финансов Наталье Гуковской. Со временем получил звание кандидата технических наук, преподавал в военной академии. Дожил до 80 лет.

Если сыновья главы ЦИК получили образование в технической сфере, то дочери — в не менее тогда престижной медицинской. Так, Лидия Калинина (родилась в 1912 году) стала терапевтом. Она, кстати, единственная, кто не прекратил общаться с матерью, когда ту отправили в лагеря. Современники вспоминали, что когда Лидия приезжала в Якутию, то специально для неё комнату увешивали коврами: "А как же, дочь Калинина". А матери тогда давали три дня, чтобы побыть с дочкой. После её освобождения в 1945 году мать с дочерью жили вместе в Москве.