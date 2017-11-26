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Регион
Опубликовано 26 ноября 2017, 01:40

У берегов Ливии утонуло более 30 мигрантов

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS

Фото: © REUTERS

Спасатели доставили ещё 80 человек на военную базу в Триполи в тяжёлом состоянии.

Более 30 мигрантов, в том числе дети и женщины, погибли в результате крушения лодки у берегов Ливии. Об этом сообщил представитель военно-морского флота Ливии Аюб Гхасем.

По информации газеты Corriere della sera, всего погиб 31 человек, из них три ребёнка и 18 женщин. При этом спасателям удалось извлечь из воды ещё 80 человек. Пострадавшие мигранты в тяжёлом состоянии были спасены и доставлены на военную базу в Триполи.

Причиной крушения судна, по словам представителя военно-морских сил Ливии, стал перегруз.

Число жертв могло быть ещё большим, если бы ливийские моряки не заметили также плот со 120 мигрантами. Так в общей сложности спасёнными оказались 200 человек.

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Артём Андреев
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