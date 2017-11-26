У берегов Ливии утонуло более 30 мигрантов

Спасатели доставили ещё 80 человек на военную базу в Триполи в тяжёлом состоянии.

Более 30 мигрантов, в том числе дети и женщины, погибли в результате крушения лодки у берегов Ливии. Об этом сообщил представитель военно-морского флота Ливии Аюб Гхасем.

По информации газеты Corriere della sera, всего погиб 31 человек, из них три ребёнка и 18 женщин. При этом спасателям удалось извлечь из воды ещё 80 человек. Пострадавшие мигранты в тяжёлом состоянии были спасены и доставлены на военную базу в Триполи.

Причиной крушения судна, по словам представителя военно-морских сил Ливии, стал перегруз.