На город на северо-востоке Нигерии напали боевики

Появление радикально настроенных и вооружённых бандитов заставило людей прятаться в лесу.

Боевики, предположительно, из радикальной группировки "Боко харам", захватили город Магумери на северо-востоке Нигерии. Об этом со ссылкой на местных жителей передаёт агентство Reuters.