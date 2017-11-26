На город на северо-востоке Нигерии напали боевики
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Появление радикально настроенных и вооружённых бандитов заставило людей прятаться в лесу.
Боевики, предположительно, из радикальной группировки "Боко харам", захватили город Магумери на северо-востоке Нигерии. Об этом со ссылкой на местных жителей передаёт агентство Reuters.
По словам очевидцев, горожане искали убежище в лесу.
Военный источник, который пожелал остаться неназванным, заявил, что город подвергся атаке, но не подтвердил информацию о захвате боевиками населённого пункта.