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Регион
Опубликовано 26 ноября 2017, 02:14

На город на северо-востоке Нигерии напали боевики

Фото: &copy; REUTERS

Фото: © REUTERS

Появление радикально настроенных и вооружённых бандитов заставило людей прятаться в лесу.

Боевики, предположительно, из радикальной группировки "Боко харам", захватили город Магумери на северо-востоке Нигерии. Об этом со ссылкой на местных жителей передаёт агентство Reuters.

По словам очевидцев, горожане искали убежище в лесу.

Военный источник, который пожелал остаться неназванным, заявил, что город подвергся атаке, но не подтвердил информацию о захвате боевиками населённого пункта.

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Анна Пономаренко
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