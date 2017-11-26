Алешки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 ноября 2017, 04:36

Американцы спустили $7,9 млрд на покупки в Интернете в "чёрную пятницу"

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Simon Dawson

Фото: © REUTERS/Simon Dawson

В Amazon заявили, что в первые пять часов "чёрной пятницы" пользователи приобрели более 200 тысяч товаров.

Жители США установили рекорд по сумме, которую потратили в минувшие четверг и пятницу. Как сообщает агентство Reuters, американцы потратили на День благодарения и акцию "чёрная пятница" 7,9 миллиарда долларов.

По данным исследовательской компании Adobe Digital Insights, объём продаж в этом году превысил прошлогодний на 17,9%. В компании Amazon заявили, что в первые пять часов "чёрной пятницы" пользователи приобрели более 200 тысяч товаров.

Несмотря на то что во время акции в Соединённых Штатах скидки могут достигать до 90%, не все товары можно приобрести в Интернете. Чтобы успеть стать обладателями многих вещей по рекордно низкой цене, американцы занимают очереди за несколько часов до открытия магазинов.

BannerImage
Юнона Александрова
  • Новости
  • США
  • В мире
  • Чёрная пятница
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar