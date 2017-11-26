Американцы спустили $7,9 млрд на покупки в Интернете в "чёрную пятницу"
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В Amazon заявили, что в первые пять часов "чёрной пятницы" пользователи приобрели более 200 тысяч товаров.
Жители США установили рекорд по сумме, которую потратили в минувшие четверг и пятницу. Как сообщает агентство Reuters, американцы потратили на День благодарения и акцию "чёрная пятница" 7,9 миллиарда долларов.
По данным исследовательской компании Adobe Digital Insights, объём продаж в этом году превысил прошлогодний на 17,9%. В компании Amazon заявили, что в первые пять часов "чёрной пятницы" пользователи приобрели более 200 тысяч товаров.
Несмотря на то что во время акции в Соединённых Штатах скидки могут достигать до 90%, не все товары можно приобрести в Интернете. Чтобы успеть стать обладателями многих вещей по рекордно низкой цене, американцы занимают очереди за несколько часов до открытия магазинов.