Американцы спустили $7,9 млрд на покупки в Интернете в "чёрную пятницу"

В Amazon заявили, что в первые пять часов "чёрной пятницы" пользователи приобрели более 200 тысяч товаров.

Жители США установили рекорд по сумме, которую потратили в минувшие четверг и пятницу. Как сообщает агентство Reuters, американцы потратили на День благодарения и акцию "чёрная пятница" 7,9 миллиарда долларов.

По данным исследовательской компании Adobe Digital Insights, объём продаж в этом году превысил прошлогодний на 17,9%. В компании Amazon заявили, что в первые пять часов "чёрной пятницы" пользователи приобрели более 200 тысяч товаров.