На юге Чили перевернулся автобус, погибло 11 человек
Группа чиновников возвращалась с экскурсии в расположенную у подножья Анд коммуну Лонкимай.
В области Араукания на юге Чили в субботу перевернулся междугородний автобус, погибли по меньшей мере 11 человек и ещё около 20 пострадали. Авария произошла на дороге между городами Виктория и Куракаутин.
Al menos once muertos tras el vuelco de un autobús https://t.co/OCiVxbps4t— EL MUNDO (@elmundoes) 26 ноября 2017 г.
Местные СМИ сообщают, что в автобусе находились чиновники администрации посёлка Тируа: они возвращались с экскурсионной поездки в коммуну Лонкимай.
Al menos 11 muertos y 20 personas heridas tras accidente de un autobús en Chile https://t.co/m3OlXZ4WO3 pic.twitter.com/pcx34hzPaV— Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) 26 ноября 2017 г.