15 дней на регистрацию холодильника

Начнём с главной проблемы. Вообще, одной из основных задач государства является поиск баланса между интересами бизнеса и населения. В течение многих лет контролирующие органы просто закрывали глаза на то, что операторы сотовой связи разве что голубей сим-картами не кормили, создав населению этим множество проблем. Возьмём тех же террористов или мошенников — без помощи наших сотовых операторов, готовых предоставить фактически анонимную сим-карту, им бы пришлось гораздо сложнее. Но Федеральная антимонопольная служба и другие государственные организации, которые строго заявляли, что прекратят раздачу симок на улицах, ничего не делали. Симки привязывались к карточкам Сбербанка и наполнялись украденными или выманенными деньгами у населения, через эти симки координировали свои действия различные преступники, в общем, всё шло своим чередом.

И теперь, наконец-то, правильный и нужный законопроект, согласно которому оператор просто обязан будет отключать все незарегистрированные карточки через 15 дней. Ну начнём с того, что у нас нет лимита на число зарегистрированных карт на одного человека. Поэтому открывается возможность регистрации на одного гражданина тысяч симок.

Раньше были "резиновые" квартиры, а теперь появятся Василии-АТС, обслуживающие тысячи номеров с помощью одного паспорта. Да и, вообще, не секрет, что персональные данные, которые так старательно защищает наше государство, активно используются работниками салонов связи для регистрации симок оптом. То есть они заключают с вами контракт, а вы не предоставляете паспортные данные — ничего страшного, вашу сим-карту зарегистрируют на паспортные данные кого-нибудь ещё, потому что сотрудник салона как раз для таких случаев ксерокс чьего-то паспорта отложил.

Знаете, почему появился этот законопроект и какие проблемы он призван решить? Будете смеяться — озаботиться привязкой номера к реальному абоненту депутатов вынудила реклама. Конечно, спам не видит разницы между олигархом, генералом, депутатом и обычным человеком. Обычный человек принимает спам как неизбежное зло и удаляет рекламное сообщение. Депутат сочиняет законопроект.

Вообще же, 15 дней использования незарегистрированной сим-карты вполне достаточно для осуществления каких-то преступных замыслов, жульничества и прочего. А вот для обычных людей новая депутатская инициатива может оказаться вовсе не полезной и скорее даже вредной.

Знаете, на что сейчас в первую очередь ориентируются мобильные операторы? На телематику, связь машины с машиной и человека с машиной. Покупаете вы IP-камеру для контроля квартиры или новый холодильник с выходом в Интернет, уж не знаю, зачем, но покупаете. Детские умные часы с GPS и SIM-картой, красивые умные часы для себя, SIM-карта для автомобильной сигнализации. Логистические компании покупают тысячи карт для трекинга фур. В общем, у M2M огромные перспективы.

При этом каждой SIM-карте присваивается телефонный номер и она регистрируется в Сети, хотя никогда не была связана с человеком. Представьте себе ситуацию, в которой из системы мониторинга крупной логистической компании одномоментно выпадают тысячи фур? Отключаются системы охраны где-то, или ваш ребёнок неожиданно исчезает посреди школы?

Фото: ©РИА Новости/Игорь Зарембо

Неплохой законопроект, да?

Относительно недавно Дмитрий Медведев сказал, что чиновникам следует обеспокоиться тем, что скоро их заменят роботы или искусственный интеллект. Вот они, видимо, и обеспокоились и отводят роботам не более 15 дней на существование. Вообще же новый законопроект подтверждает, что отставание чиновника от технологического прогресса становится катастрофическим и в итоге чиновник выбирает самые неверные и неправильные пути решения существующих задач.