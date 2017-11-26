Москалькова попросила МВД проверить информацию о лишении крымчан гражданства РФ

Омбудсмен высказалась за идею "паспортной амнистии" для тех жителей полуострова, которым паспорта выдали с техническими ошибками.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила проверить информацию о лишении жителей Крыма российского гражданства, полученного после марта 2014 года.

— По одним данным это четыре тысячи граждан, по другим — две. Нужно провести реестр. Я написала обращение в МВД и буду выделять своих сотрудников для проверки вместе с правоохранительными органами, — заявила омбудсмен журналистам в Севастополе.

Она высказалась за идею "паспортной амнистии" для тех жителей, которым удостоверение личности выдали с техническими ошибками. По мнению омбудсмена, таким людям нужно заменить документы. Москалькова уже обсудила проблему с главой республики Сергеем Аксёновым.

Кроме того, она раскритиковала запрет на выдачу виз крымчанам, назвав это грубейшим нарушением международного права.