Российские танцоры завоевали Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу

В танцевальных состязаниях в российской столице участвовали представители 12 стран.

Российские танцоры Полина Леонова и Павел Зюзин выиграли Кубок мира в Москве по акробатическому рок-н-роллу в "Б-классе".

В соревнованиях принимали участие около 600 спортсменов из 12 стран. По итогам турнира хозяевам удалось оккупировать призовую тройку. Так, второе место досталось Татьяне Казаковой и Александру Машкову, на третьей строчке расположились Инна Лебедева и Денис Ефанов.

В юниорском зачёте также не было равных российским танцорам-акробатам. Пальму первенства судьи отдали Ангелине Мушто и Сергею Свирину. Серебро у венгерских спортсменов, а бронза — у россиян Светланы Зыриной и Артёма Горварда.