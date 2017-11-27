Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 ноября 2017, 21:44

Российские танцоры завоевали Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу

Фото: &copy; сайт Всероссийской Федерации акробатического рок-н-ролла

Фото: © сайт Всероссийской Федерации акробатического рок-н-ролла

В танцевальных состязаниях в российской столице участвовали представители 12 стран.

Российские танцоры Полина Леонова и Павел Зюзин выиграли Кубок мира в Москве по акробатическому рок-н-роллу в "Б-классе".

В соревнованиях принимали участие около 600 спортсменов из 12 стран. По итогам турнира хозяевам удалось оккупировать призовую тройку. Так, второе место досталось Татьяне Казаковой и Александру Машкову, на третьей строчке расположились Инна Лебедева и Денис Ефанов.

В юниорском зачёте также не было равных российским танцорам-акробатам. Пальму первенства судьи отдали Ангелине Мушто и Сергею Свирину. Серебро у венгерских спортсменов, а бронза — у россиян Светланы Зыриной и Артёма Горварда.

Акробатический рок-н-ролл — вид спорта, сочетающий элементы танца и акробатики. Стоит отметить, что уже не первый год поступают предложения сделать его олимпийским видом.

BannerImage
Артём Андреев
  • Новости
  • рок-н-ролл
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar