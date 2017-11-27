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Регион
Опубликовано 27 ноября 2017, 04:00

В Госдуме рассказали, как убрать рекламу из почтовых ящиков

&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости/Александр Уткин

 Фото: © РИА Новости/Александр Уткин

Запрет на это может быть осуществлён по решению самих жильцов многоквартирных домов.

Запрет распространения рекламы через почтовые ящики в многоквартирных домах может быть введён по решению самих жильцов. Об этом заявил РИА "Новости" член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Александр Максимов.

— Написать заявление в управляющую компанию, решить этот вопрос на общем собрании жильцов дома, затем прописать в договоре с управляющей компанией положение, где указать обязанность УК по контролю и обслуживанию абонентских почтовых шкафов с указанием согласия гражданина на получение безадресной рекламы, — сказал депутат.

Максимов также отметил частые жалобы от людей на нежелательную рекламу на квитанциях за услуги ЖКХ. По его словам, "основную информацию о ценах и тарифах, о нормативах потребления коммунальных услуг и показаниях счётчиков печатают мелким шрифтом, и граждане с трудом могут рассмотреть необходимые данные".

Напомним, депутаты Госдумы приняли в окончательном третьем чтении закон, запрещающий печатать рекламу на оборотной стороне квитанций по квартплате. Новые поправки в закон "О рекламе" вступят в силу через два месяца со дня его опубликования.

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Артём Андреев
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