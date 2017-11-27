Около 20 миллионов россиян приняли участие в "чёрной пятнице"

Выручка российских магазинов в дни распродажи составила до 30 миллиардов рублей.

Почти 20 миллионов человек приобрели товары со скидкой 90% во время акции "чёрная пятница" в российских магазинах. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, показатель этого года в пять раз превысил результаты прошлого. Выручка российских магазинов в дни распродажи составила до 30 миллиардов рублей.