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Регион
Опубликовано 27 ноября 2017, 06:44

Около 20 миллионов россиян приняли участие в "чёрной пятнице"

Фото: &copy; РИА Новости

Фото: © РИА Новости

Выручка российских магазинов в дни распродажи составила до 30 миллиардов рублей.

Почти 20 миллионов человек приобрели товары со скидкой 90% во время акции "чёрная пятница" в российских магазинах. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, показатель этого года в пять раз превысил результаты прошлого. Выручка российских магазинов в дни распродажи составила до 30 миллиардов рублей.

Отмечается, что самые максимальные скидки пришлись на одежду и аксессуары и составили до 90%. Однако президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров отметил, что скидки на пищевые продукты не вызвали такого ажиотажа.

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Юнона Александрова
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