Авторы Black Mesa перенесли выход Xen
В декабре выйдет крупное обновление с улучшенной графикой и модернизированным игровым движком.
Фото © Crowbar Collective
Энтузиасты из коллектива Crowbar сообщили о переносе выхода финальной части Black Mesa. По словам разработчиков, работа над Xen заняла у них больше запланированного времени.
Разработчики Black Mesa снова перенесли релиз Xen
Фото © Crowbar Collective
Команда рассказала, что в декабре игра получит крупное обновление. В Black Mesa в лучшую сторону изменится графика: появятся дополнительные элементы динамического освещения и световые отблески.
Пока разработчики не называют точную дату выхода финального эпизода Black Mesa.