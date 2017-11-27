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Опубликовано 27 ноября 2017, 11:31

Авторы Black Mesa перенесли выход Xen

В декабре выйдет крупное обновление с улучшенной графикой и модернизированным игровым движком.

Фото &copy;&nbsp;Crowbar Collective

Фото © Crowbar Collective

Энтузиасты из коллектива Crowbar сообщили о переносе выхода финальной части Black Mesa. По словам разработчиков, работа над Xen заняла у них больше запланированного времени.

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Разработчики Black Mesa снова перенесли релиз Xen

Фото © Crowbar Collective

Команда рассказала, что в декабре игра получит крупное обновление. В Black Mesa в лучшую сторону изменится графика: появятся дополнительные элементы динамического освещения и световые отблески.

Пока разработчики не называют точную дату выхода финального эпизода Black Mesa.

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Сергей Сурепин
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