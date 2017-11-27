В Star Citizen появится новый корабль
На данный момент бюджет космического симулятора превысил отметку в 166 миллионов долларов.
Фото © Cloud Imperium Games
Студия Cloud Imperium Games представила новый космический корабль Hammerhead. Длина патрульного суда — 100 метров. Оно вооружено шестью управляемыми башнями, а также двумя дронами.
Авторы Star Citizen представили новый корабль за 550 долларов
Фото © Cloud Imperium Games
Экипаж корабля — девять человек, а приобрести его можно за 550 долларов. Денежные средства с продажи судна пойдут в бюджет проекта.
Напомним, что разработка Star Citizen длится уже более четырёх лет. В игре зарегистрировались почти два миллиона человек.