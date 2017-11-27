В Star Citizen появится новый корабль

Студия Cloud Imperium Games представила новый космический корабль Hammerhead. Длина патрульного суда — 100 метров. Оно вооружено шестью управляемыми башнями, а также двумя дронами.

Авторы Star Citizen представили новый корабль за 550 долларов Фото © Cloud Imperium Games

Экипаж корабля — девять человек, а приобрести его можно за 550 долларов. Денежные средства с продажи судна пойдут в бюджет проекта.