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Регион
Опубликовано 27 ноября 2017, 11:25

В Star Citizen появится новый корабль

На данный момент бюджет космического симулятора превысил отметку в 166 миллионов долларов.

Фото &copy;&nbsp;Cloud Imperium Games

Фото © Cloud Imperium Games

Студия Cloud Imperium Games представила новый космический корабль Hammerhead. Длина патрульного суда — 100 метров. Оно вооружено шестью управляемыми башнями, а также двумя дронами.

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Авторы Star Citizen представили новый корабль за 550 долларов

Фото © Cloud Imperium Games

Экипаж корабля — девять человек, а приобрести его можно за 550 долларов. Денежные средства с продажи судна пойдут в бюджет проекта.

Напомним, что разработка Star Citizen длится уже более четырёх лет. В игре зарегистрировались почти два миллиона человек.

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Сергей Сурепин
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