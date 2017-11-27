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Регион
Опубликовано 27 ноября 2017, 10:47

Call of Duty Online получит режим "Королевской битвы"

Фото &copy;&nbsp;Activision

Фото © Activision

За проект отвечает издатель Tencent. В рамках режима на одной арене могут сразиться до 18 человек.

Издатель Tencent объявил о выходе нового режима для Call of Duty Online. В декабре многопользовательский шутер обзаведётся "Королевской битвой".

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Издатель Tencent показал режим "Королевской битвы" для Call of Duty Online

Фото © Activision

Режим станет аналогом PlayerUnknown's Battlegrounds. На одной карте смогут сражаться 18 человек, а победителем станет тот, кто продержится дольше всех.

Напомним, Call of Duty Online — условно-бесплатная версия Call of Duty. Игра распространяется Tencent на территории Китая.

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Сергей Сурепин
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