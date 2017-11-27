Call of Duty Online получит режим "Королевской битвы"

За проект отвечает издатель Tencent. В рамках режима на одной арене могут сразиться до 18 человек.

Издатель Tencent объявил о выходе нового режима для Call of Duty Online. В декабре многопользовательский шутер обзаведётся "Королевской битвой".

Издатель Tencent показал режим "Королевской битвы" для Call of Duty Online Фото © Activision

Режим станет аналогом PlayerUnknown's Battlegrounds. На одной карте смогут сражаться 18 человек, а победителем станет тот, кто продержится дольше всех.